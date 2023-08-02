​Скандальная красная карточка игрока ЦСКА Гайича отменена

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение об отмене красной карточки Милана Гайича.

Напомним, что арбитр Владислав Безбородов в матче «Ахмат» - ЦСКА (2:3) совершил грубейшую ошибку. Он заменил жёлтую карточку Гайича на красную карточку, хотя пенальти за нарушение уже был пробит. Поскольку игра уже была возобновлена, менять цвет карточки Безбородов не имел права.

Таким образом, Милан Гайич сможет принять участие в ближайшем матче ЦСКА в чемпионате России. В субботу, 5 августа, «армейцы» проведут дерби против «Локомотива» на своём поле.