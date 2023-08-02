Бывший защитник «Спартака» Кутепов не исключил свой возможный переход в ЦСКА

Бывший защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался о своём возможном переходе в ЦСКА.

Напомним, что ранее 30-летний футболист на протяжении 10 лет защищал цвета «Спартака», принципиального соперника «армейцев». В настоящий момент Кутепов находится в статусе свободного агента.

По словам футболиста, он готов рассмотреть любые предложения, в том числе и от ЦСКА.

«Рассматриваю все варианты, тем более — моим последним местом работы было московское «Торпедо». Если позовёт ЦСКА, это будет не прямой переход — у меня была команда после ухода из «Спартака», — приводит слова Кутепова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Кутепов провёл за «Торпедо» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Отметим, что в составе «Спартака» защитник выигрывал чемпионат России в 2017 году.