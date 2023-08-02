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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев объяснил, почему 34-летний Дзюба является лучшим нападающим в чемпионате России эксклюзив

02 Августа 2023 • 16:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
05.08 20:00

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему считает форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу по-прежнему лучшим игроком чемпионата России.

«При наличии Дзюбы большинство или минимум два игрока обороны соперника всегда сфокусированы на нём. Это позволяет Пиняеву, Глушенкову и другим ребятам довольно вольготно чувствовать себя на поле. Поэтому с моей точки зрения Дзюба как был, так и остаётся лучшим нападающим в чемпионате России даже в таком возрасте», — сказал Кобелев.

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой 2023 года на правах свободного агента с контрактом на полгода. Уже летом клуб продлил соглашение до конца сезона-2023/24 с возможностью продлить контракт ещё на сезон, при определённых показателях.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за команду три матча во всех турнирах и отметился голом.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Кобелев РПЛ
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