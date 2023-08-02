Кутепов рассказал, что может продолжить карьеру в Турции или Казахстане

Бывший защитник «Спартака» и «Торпедо» Илья Кутепов, который сейчас находится без клуба, высказался о своём будущем.

По словам 30-летнего футболиста, он может продолжить карьеру как в России, так и за рубежом. Кутепов подчеркнул, что для него самое главное — попасть в клуб, где он будет играть и чувствовать себя комфортно.

«Работа ведётся. Были конкретные варианты — из РПЛ, ФНЛ, из зарубежных вариантов — Турция и Казахстан. И здесь важно выбрать оптимальный вариант», — цитирует Кутепова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне опытный защитник провёл за «Торпедо» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 500 тысяч евро.