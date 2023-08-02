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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карапузов стал игроком «Пари НН» официально

02 Августа 2023 • 13:59 Комментировать

«Пари НН» объявил о переходе в свои ряды вингера Владислава Карапузова. Нижегородский клуб арендовал 23-летнего футболиста у «Динамо» на один сезон с правом дальнейшего выкупа. За «Пари НН» Карапузов будет играть под номером 77.

Отметим, что за первую команду «Динамо» Карапузов провёл 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями. В двух последних сезонах футболист на правах аренды выступал за «Ахмат».

Ближайший матч чемпионата России «Пари НН» проведёт в пятницу, 4 августа. Команда Сергея Юрана будет играть против «Краснодара» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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