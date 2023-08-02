Агент: «Миланов хочет вернуться в Россию, он скучает по ЦСКА»

Бывший хавбек московского ЦСКА Георгий Миланов хотел бы вернуться в российский чемпионат. Об этом рассказал его агент Мирчо Димитров.

«Миланов хочет вернуться в Россию, он скучает по ЦСКА. Георгий ищет себе клуб. Он находится в хороших кондициях. В России его знают, если он нужен будет, обратятся», - приводятся слова агента на страницах издания Metaratings.ru.

Георгий выступал за «армейский» клуб с 2013 по 2018 год. За ЦСКА полузащитник провел 148 поединков. Вместе с московским коллективом хавбек дважды становился чемпионом России. Последним местом работы Миланова был клуб «Аль-Зафра».