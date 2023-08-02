Кутепов: «Со здоровьем всё хорошо, держу товарный вид»

Бывший защитник «Спартака» и «Торпедо» Илья Кутепов, находящийся в настоящий момент в статусе свободного агента, рассказал о своём здоровье.

«Концовку прошлого сезона пропустил исключительно по решению тренерского штаба. Сейчас со здоровьем всё хорошо, держу товарный вид», — приводит слова Кутепова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 30-летний Кутепов провёл за «Торпедо» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «автозаводцы» не сумели сохранить прописку в Премьер-лиге, поэтому сейчас они выступают в Мелбет-Первой лиге.