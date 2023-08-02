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Сафонов: «В последнее время Захаряна вся страна продаёт» эксклюзив

02 Августа 2023 • 16:50 Комментировать

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с полузащитником «бело-голубых» Арсеном Захаряном.

«У нас много слухов что о Захаряне, что о Косте Тюкавине. В последнее время пишут, кто с кем спит, кто к кому ушёл. У кого жена к кому ушла. Хотелось, чтобы больше о футболе писали.

Захаряна вся страна продаёт, кому только не лень. Мне кажется, на парня большое давление, у него есть контракт. У кого-то жёны, подруги и родители есть, они читают кто с кем встречается, кто ещё что-то. Поэтому, хотелось, чтобы больше писали про футбол», — сказал Захарян.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов РПЛ Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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