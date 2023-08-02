Уилкшир: «Черчесов всегда был успешным тренером, но он старомоден»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением относительно будущего Станислава Черчесова. Российский специалист на прошлой неделе был уволен с поста наставника венгерского «Ференцвароша».

«Не секрет, что он всегда был успешным тренером. Его имя на слуху, но многое зависит от того, будут ли российские клубы искать тренера из молодого поколения. Черчесов старомоден», - передает слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов занимал пост главного тренера «Ференцвароша» с 2021 года. Под руководством Станислава Саламовича венгерский коллектив два раза становился чемпионом Венгрии.