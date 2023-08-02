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Уилкшир: «Черчесов всегда был успешным тренером, но он старомоден»

02 Августа 2023 • 13:44 Комментировать (2)

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением относительно будущего Станислава Черчесова. Российский специалист на прошлой неделе был уволен с поста наставника венгерского «Ференцвароша».

«Не секрет, что он всегда был успешным тренером. Его имя на слуху, но многое зависит от того, будут ли российские клубы искать тренера из молодого поколения. Черчесов старомоден», - передает слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, что Черчесов занимал пост главного тренера «Ференцвароша» с 2021 года. Под руководством Станислава Саламовича венгерский коллектив два раза становился чемпионом Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Люк Уилкшир Станислав Черчесов
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Комментарии (2)
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snk6565
02 Августа 2023 в 14:17
Переводя на русский...усатый овцепас - тренер никакущий...и спрос на него соответствующий
sierge
02 Августа 2023 в 13:52
Иногда старое средство, самое верное
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