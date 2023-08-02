Защитник «Спартака» Маслов: «Пока на сборную не заглядываюсь»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о своих личных целях на нынешний сезон.

23-летний футболист признался, что пока не задумывается о попадании в состав сборной России, так как для начала необходимо проявить себя в клубе.

«Пока никакой конкретной цели нет. Хочется играть и стараться работать дальше. Пока абсолютно не заглядываюсь на сборную. Сначала нужно начать играть в клубе, а дальше, как пойдёт», — цитирует Маслова Metaratings.

В текущем сезоне Маслов пока не провёл за «Спартак» ни одного матча. В ближайшем третьем туре РПЛ «красно-белые» встретятся с казанским «Рубином». Этот матч состоится 5 августа и начнётся он в 17:30 по московскому времени.