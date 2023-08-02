Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Спартака» Маслов: «Пока на сборную не заглядываюсь»

02 Августа 2023 • 13:43 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о своих личных целях на нынешний сезон.

23-летний футболист признался, что пока не задумывается о попадании в состав сборной России, так как для начала необходимо проявить себя в клубе.

«Пока никакой конкретной цели нет. Хочется играть и стараться работать дальше. Пока абсолютно не заглядываюсь на сборную. Сначала нужно начать играть в клубе, а дальше, как пойдёт», — цитирует Маслова Metaratings.

В текущем сезоне Маслов пока не провёл за «Спартак» ни одного матча. В ближайшем третьем туре РПЛ «красно-белые» встретятся с казанским «Рубином». Этот матч состоится 5 августа и начнётся он в 17:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Павел Маслов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
14:36 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК объяснила, почему Семак по делу получил красную карточку
14:32 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: Не согласен, что РПЛ деградирует
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Семак дисквалифицирован
14:27 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: Азмун – усиление для «Зенита»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Мы очень рады за Кузяева, он мечтал попробовать себя в Европе»
14:23 · Кубок России
​Сперцян получил два матча дисквалификации в Кубке России
14:22 · Россия. Премьер-лига
Агентство Олазы подтвердило интерес «Краснодара» эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Скандальная красная карточка игрока ЦСКА Гайича отменена
14:13 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Спартака» Кутепов не исключил свой возможный переход в ЦСКА
14:01 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, что может продолжить карьеру в Турции или Казахстане
13:59 · Россия. Премьер-лига
​Карапузов стал игроком «Пари НН» официально
13:54 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Миланов хочет вернуться в Россию, он скучает по ЦСКА»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: «Со здоровьем всё хорошо, держу товарный вид»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил возможное подписание Рябчука в «Спартак»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «Черчесов всегда был успешным тренером, но он старомоден» 2
Все новости
Рекомендуем