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«Сочи» не намерен продавать Дркушича менее чем за 3 миллиона евро

02 Августа 2023 • 13:31 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
06.08 20:00

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич может продолжить карьеру в «Црвене Звезде».

По информации издания «РБ Спорт», переговоры между клубами по возможному трансферу 23-летнего словенца продолжаются. Отмечается, что российский клуб хочет заработать на продаже своего футболиста 3 миллиона евро. Именно в такую сумму Дркушича оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

«Црвена Звезда», в свою очередь, намерена сбить цену, однако в «Сочи» не готовы идти на уступки и не против оставить защитника, если его не удастся продать.

Напомним, Дркушич защищает цвета «Сочи» с января 2022 года. В прошлом сезоне защитник провёл за южан 31 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Сочи Ваня Дркушич трансферы футбола - лето 2023
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