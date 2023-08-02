«Сочи» не намерен продавать Дркушича менее чем за 3 миллиона евро

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич может продолжить карьеру в «Црвене Звезде».

По информации издания «РБ Спорт», переговоры между клубами по возможному трансферу 23-летнего словенца продолжаются. Отмечается, что российский клуб хочет заработать на продаже своего футболиста 3 миллиона евро. Именно в такую сумму Дркушича оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

«Црвена Звезда», в свою очередь, намерена сбить цену, однако в «Сочи» не готовы идти на уступки и не против оставить защитника, если его не удастся продать.

Напомним, Дркушич защищает цвета «Сочи» с января 2022 года. В прошлом сезоне защитник провёл за южан 31 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи.