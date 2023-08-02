Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Новичок «Спартака» прилетит в Россию в четверг

02 Августа 2023 • 13:31 Комментировать

Защитник Олег Рябчук вот-вот сменит «Олимпиакос» на «Спартак». Футболист сборной Молдовы должен прилететь в Россию в четверг. Ожидается, что 25-летний Рябчук подпишет трудовое соглашение на два сезона с опцией продления ещё на один год. Оклад футболиста в Москве составит два миллиона евро в год. Обо всём этом на своих страницах рассказывает sport24.

Олег Рябчук выступает слева в обороне. «Спартаку» важно подписать футболиста на эту позицию после того, как серьёзную травму колена в расположении молодёжной сборной Португалии получил Томаш Тавареш.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 5 августа – против «Рубина».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олимпиакос Олег Рябчук трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
14:32 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: Не согласен, что РПЛ деградирует
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Семак дисквалифицирован
14:27 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: Азмун – усиление для «Зенита»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Мы очень рады за Кузяева, он мечтал попробовать себя в Европе»
14:23 · Кубок России
​Сперцян получил два матча дисквалификации в Кубке России
14:22 · Россия. Премьер-лига
Агентство Олазы подтвердило интерес «Краснодара» эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Скандальная красная карточка игрока ЦСКА Гайича отменена
14:13 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Спартака» Кутепов не исключил свой возможный переход в ЦСКА
14:01 · Россия. Премьер-лига
Кутепов рассказал, что может продолжить карьеру в Турции или Казахстане
13:59 · Россия. Премьер-лига
​Карапузов стал игроком «Пари НН» официально
13:54 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Миланов хочет вернуться в Россию, он скучает по ЦСКА»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: «Со здоровьем всё хорошо, держу товарный вид»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил возможное подписание Рябчука в «Спартак»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «Черчесов всегда был успешным тренером, но он старомоден» 2
13:43 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Маслов: «Пока на сборную не заглядываюсь»
Все новости
Рекомендуем