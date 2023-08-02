​Новичок «Спартака» прилетит в Россию в четверг

Защитник Олег Рябчук вот-вот сменит «Олимпиакос» на «Спартак». Футболист сборной Молдовы должен прилететь в Россию в четверг. Ожидается, что 25-летний Рябчук подпишет трудовое соглашение на два сезона с опцией продления ещё на один год. Оклад футболиста в Москве составит два миллиона евро в год. Обо всём этом на своих страницах рассказывает sport24.

Олег Рябчук выступает слева в обороне. «Спартаку» важно подписать футболиста на эту позицию после того, как серьёзную травму колена в расположении молодёжной сборной Португалии получил Томаш Тавареш.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 5 августа – против «Рубина».