«Краснодар» определился с двумя трансферными целями

«Краснодар» намерен оформить еще несколько трансферов этим летом. Пока единственным новичком «быков» является защитник Александр Эктов.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», руководство краснодарского клуба собирается подписать нового центрального защитника и игрока в атаку. С потенциальными кандидатами уже ведутся переговоры.

«Краснодар» с двух побед стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. «Быки» выиграли у столичного «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). В следующем поединке команда на своем поле примет «Пари НН». Встреча состоится в пятницу, 4 августа.