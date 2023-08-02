Трансфер Азмуна в «Зенит» может не состояться – названа причина

В прессе появилась информация о желании «Зенита» вернуть в свои ряды нападающего Сердара Азмуна. Впрочем, как сообщает Kicker, сделка может и не состояться. Проблема заключается в санкциях против России – в нынешних реалиях платёж по трансферу может не пройти. По данным источника, в Леверкузене в настоящий момент изучают этот вопрос.

Из «Зенита» в «Байер» Азмун перебрался в конце января 2022 года. С тех пор иранец провёл за леверкузенский клуб 44 официальных матча, в которых записал на свой счёт пять голов и пять результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 28-летнего Сердара Азмуна в 12 миллионов евро.