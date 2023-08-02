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Трансфер Азмуна в «Зенит» может не состояться – названа причина

02 Августа 2023 • 13:25 Комментировать

В прессе появилась информация о желании «Зенита» вернуть в свои ряды нападающего Сердара Азмуна. Впрочем, как сообщает Kicker, сделка может и не состояться. Проблема заключается в санкциях против России – в нынешних реалиях платёж по трансферу может не пройти. По данным источника, в Леверкузене в настоящий момент изучают этот вопрос.

Из «Зенита» в «Байер» Азмун перебрался в конце января 2022 года. С тех пор иранец провёл за леверкузенский клуб 44 официальных матча, в которых записал на свой счёт пять голов и пять результативных передач на партнёров.   

Эксперты портала transfermarkt оценивают 28-летнего Сердара Азмуна в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун трансферы футбола - лето 2023 Байер
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