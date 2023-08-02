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Бывший футболист «Интера» пополнил ряды «Пари НН» официально

02 Августа 2023 • 12:59 Комментировать (1)
Краснодар
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Пари НН
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04.08 20:00

Гвинейский нападающий Зе Турбо подписал трехлетний контракт с «Пари НН», об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.
Форвард будет выступать под девятым номером.

Зе Турбо является воспитанником мадридского «Реала», лиссабонского «Спортинга» и «Интера». Он был заявлен за основную команду миланского клуба, но так и не провёл ни одного матча.

Также он выступал за португальскую «Тонделу», аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» и ряд других клубов.

Последним его клубом был «Аль-Мархия» из Катара.

На его счету одна игра за национальную сборную Гвинеи-Бисау.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Зе Турбо
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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Cruyff
02 Августа 2023 в 13:03
Турбо теперь Пари включит турбину на полную
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