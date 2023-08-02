Гвинейский нападающий Зе Турбо подписал трехлетний контракт с «Пари НН», об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Форвард будет выступать под девятым номером.

Зе Турбо является воспитанником мадридского «Реала», лиссабонского «Спортинга» и «Интера». Он был заявлен за основную команду миланского клуба, но так и не провёл ни одного матча.

Также он выступал за португальскую «Тонделу», аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» и ряд других клубов.

Последним его клубом был «Аль-Мархия» из Катара.

На его счету одна игра за национальную сборную Гвинеи-Бисау.