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Белоус: «Зениту» нужен нападающий после ухода Малкома»

02 Августа 2023 • 12:56 Комментировать (1)

Функционер Юрий Белоус отреагировал на новость о возможном возвращении иранского нападающего Сердара Азмуна в петербургский «Зенит». В данный момент форвард является игроком леверкузенского «Байера».

«Зениту» нужен нападающий после ухода Малкома. Надо на молекулы разложить игру Сердара и смотреть, какие качества он потерял. Тяжело войти в одну реку дважды», - передает слова Белоуса издание «РБ Спорт».

Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» в начале прошлого года. Нынешняя трансферная стоимость иранского футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сердар провел 23 поединка за немецкую команду, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Белоус Сердар Азмун
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Комментарии (1)
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Cruyff
02 Августа 2023 в 13:21
он не усилит а только ослабит Зенит московским это на руку
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