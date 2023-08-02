Белоус: «Зениту» нужен нападающий после ухода Малкома»

Функционер Юрий Белоус отреагировал на новость о возможном возвращении иранского нападающего Сердара Азмуна в петербургский «Зенит». В данный момент форвард является игроком леверкузенского «Байера».

«Зениту» нужен нападающий после ухода Малкома. Надо на молекулы разложить игру Сердара и смотреть, какие качества он потерял. Тяжело войти в одну реку дважды», - передает слова Белоуса издание «РБ Спорт».

Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» в начале прошлого года. Нынешняя трансферная стоимость иранского футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сердар провел 23 поединка за немецкую команду, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.