Агент Барача высказался о будущем защитника

Агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача Стипе Лапич высказался о будущем своего клиента в самарском клубе.

Агент отметил, что хорват ждет свой шанс, чтобы проявить себя, и когда он его получит, то будет лучшим на поле.

«Есть ли предложения? Конечно, есть, но Барач хочет показать себя в России», - приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Прошлый сезон 29-летний футболист провёл в аренде в бельгийском «Остенде». Его соглашение с «Крыльями Советов» рассчитано до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне РПЛ за два проведенных тура он провёл на поле всего одну минуту.