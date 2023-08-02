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Агент Барача высказался о будущем защитника

02 Августа 2023 • 12:49 Комментировать
Крылья Советов
...
Ростов
05.08 15:00

Агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача Стипе Лапич высказался о будущем своего клиента в самарском клубе.

Агент отметил, что хорват ждет свой шанс, чтобы проявить себя, и когда он его получит, то будет лучшим на поле.

«Есть ли предложения? Конечно, есть, но Барач хочет показать себя в России», - приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Прошлый сезон 29-летний футболист провёл в аренде в бельгийском «Остенде». Его соглашение с «Крыльями Советов» рассчитано до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне РПЛ за два проведенных тура он провёл на поле всего одну минуту.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Матео Барач Стипе Лапич
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