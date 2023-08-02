Деменко высказался о матче «Рубин» - «Спартак»

Экс-футболист Максим Деменко высказался касательно предстоящего поединка между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» в рамках третьего тура чемпионата России.

«Не вижу, за счет чего «Рубин» может обыграть «Спартак». «Красно-белые» лучше по составу и игровым качествам. «Спартак» - фаворит в этой игре, сложно ждать какой-то интриги», - передает слова Деменко Legalbet.

Матч «Рубин» - «Спартак» состоится на стадионе в Казани в субботу, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После двух туров казанцы занимают десятое место в турнирной таблице, а москвичи располагаются на второй строчке.