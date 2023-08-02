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Петржела: «С Азмуном «Зениту» будет легче идти к чемпионству»

02 Августа 2023 • 12:41 Комментировать (1)

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном переходе иранского нападающего Сердара Азмун в стан «сине-бело-голубых». В настоящий момент игрок выступает за леверкузенский «Байер».

«Азмун - хороший нападающий, который поможет «Зениту» в чемпионате. Он знает Россию и РПЛ, много голов здесь забивал. С ним «Зениту» будет легче идти к очередному золоту», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Азмун перебрался в Леверкузен зимой прошлого года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 33 поединках за «фармацевтов», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Сердар Азмун
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Комментарии (1)
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Cruyff
02 Августа 2023 в 13:00
нифига подобного этот иранец будет постоянно лечиться а играть раз в месяц два раза в одну реку не входят а если и да то ничего хорошего от этого нет и не будет
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