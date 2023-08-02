Петржела: «С Азмуном «Зениту» будет легче идти к чемпионству»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном переходе иранского нападающего Сердара Азмун в стан «сине-бело-голубых». В настоящий момент игрок выступает за леверкузенский «Байер».

«Азмун - хороший нападающий, который поможет «Зениту» в чемпионате. Он знает Россию и РПЛ, много голов здесь забивал. С ним «Зениту» будет легче идти к очередному золоту», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Азмун перебрался в Леверкузен зимой прошлого года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 33 поединках за «фармацевтов», записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре ассиста.