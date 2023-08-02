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Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Азмуна в «Зенит»

02 Августа 2023 • 12:40 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Сердара Азмуна в «Зенит».

Ранее инсайдер Фабрицио Романн сообщил, что питерский клуб рассматривает трансфер иранского нападающего из «Байера».

Мостовой отметил, что возможное возвращение Азмуна является хорошей новостью, ведь он является качественным футболистом, который ярко проявил себя в России.

«Для «Зенита» это усиление, посмотрим, как он вновь впишется в команду», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Азмун занимает 11-е место в списке бомбардиров «Зенита» за всю историю клуба. На его счету 62 забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Сердар Азмун Байер
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