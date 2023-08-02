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Агент: «Вендел точно не перейдёт во «Фламенго»

02 Августа 2023 • 12:29 Комментировать (1)
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Тьяго Рибейро, представитель полузащитника петербургского «Зенита» Вендела, рассказал об отказе от перехода в бразильский «Фламенго».

«Вендел точно не перейдёт во «Фламенго». Клуб не удовлетворил требования «Зенита». Переговоры завершены», — заявил агент полузащитника в интервью изданию Sport24. По его словам, к хавбеку имеется серьёзный интерес со стороны европейских клубов.

Напомним, что Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В начале нынешнего сезона полузащитник вернулся в расположение клуба с серьёзным опозданием, до сих пор не выйдя на поле в футболке «сине-бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Тьяго Рибейро трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел
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Комментарии (1)
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Cruyff
02 Августа 2023 в 13:02
пусть дают двадцатку и Зенит его отпустит хоть в Реал хоть в Амкал
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