Агент: «Вендел точно не перейдёт во «Фламенго»

Тьяго Рибейро, представитель полузащитника петербургского «Зенита» Вендела, рассказал об отказе от перехода в бразильский «Фламенго».

«Вендел точно не перейдёт во «Фламенго». Клуб не удовлетворил требования «Зенита». Переговоры завершены», — заявил агент полузащитника в интервью изданию Sport24. По его словам, к хавбеку имеется серьёзный интерес со стороны европейских клубов.

Напомним, что Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В начале нынешнего сезона полузащитник вернулся в расположение клуба с серьёзным опозданием, до сих пор не выйдя на поле в футболке «сине-бело-голубых».