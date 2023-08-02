Рахимов: «Рубину» нужно где-то 3-4 игрока»

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов поведал о том, скольких игроков клубу нужно подписать до зимы.

«До зимы нам нужно где-то три-четыре игрока. Сложные тренировки, травмы, дисквалификации - должна быть обойма в 17-18 человек как минимум», - передает слова специалиста издание «БИЗНЕС Online».

В стартовых двух турах чемпионата России «Рубин» расписал две ничьи – с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1).

Следующий поединок подопечные Рахимова проведут против московского «Спартака». Встреча состоится в субботу, 5 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена».