Гузина: «Никогда не испытывал давления из-за выступления в России»

Нападающий калининградской «Балтики» Гедеон Гузина рассказал о своем выступлении в России.

«На меня никогда не давили из Боснии из-за выступления в России. Это исключено», - приводит слова форварда «Спорт-Экспресс».

29-летний футболист выступает за калининградский клуб с лета прошлого года и стал лучшим бомбардиром Первой лиги прошлого сезона, отметившись 14 забитыми мячами за 33 проведенные игры.

Контракт футболиста с «Балтикой» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Стоит отметить, что Гузина не провёл ни одного матча за национальную сборную Боснии и Герцеговины.