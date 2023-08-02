Голкипер белорусского БАТЭ Андрей Кудравец в ближайшее время может пополнить ряды московского «Динамо», об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, столичный клуб сделал официальное предложение за 19-летнего вратаря в размере 500 тысяч евро, и с большой долей вероятности борисовский клуб примет его, так как испытывает большие финансовые проблемы.

Кудравец является основным голкипером сборной Беларуси, в которой он дебютировал в конце прошлого года.

В 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов Кудравец за два матча пропустил 11 мячей.