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Вратарь БАТЭ перейдёт в московское «Динамо» слухи

02 Августа 2023 • 12:13 Комментировать

Голкипер белорусского БАТЭ Андрей Кудравец в ближайшее время может пополнить ряды московского «Динамо», об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, столичный клуб сделал официальное предложение за 19-летнего вратаря в размере 500 тысяч евро, и с большой долей вероятности борисовский клуб примет его, так как испытывает большие финансовые проблемы.

Кудравец является основным голкипером сборной Беларуси, в которой он дебютировал в конце прошлого года.

В 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов Кудравец за два матча пропустил 11 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Динамо Москва трансферы футбола - лето 2023 Андрей Кудравец
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