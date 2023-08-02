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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов оценил ничью «Ростова» и «Зенита»

02 Августа 2023 • 12:10 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался об итоге матча «Ростова» и «Зенита» во втором туре Премьер-лиги.

«В целом ничья логична. Но «Зенит» разочаровал — мячом, преимуществом не владели, пропустили после глупого пенальти, а «Ростов» может быть удовлетворён игровой, а по результату, забей первыми, имели все шансы взять три очка», — заявил экс-наставник «Краснодара» в интервью изданию «РБ Спорт».

Шалимов также отметил, что, несмотря на отсутствие большого количества моментов, на матч было интересно смотреть. По его мнению, «сине-бело-голубым» нужно прибавлять в атакующих действиях, в то время как «Ростов» выглядит солидно, не отходя от своего стиля.

Напомним, что матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» завершился со счётом 1:1. Голами отметились Николай Комличенко и Матео Кассьерра.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Игорь Шалимов
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