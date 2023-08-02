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Агент подтвердил, что Рябчук близок к переходу в «Спартак»

02 Августа 2023 • 12:01 Комментировать

Молдавский агент Леонид Истрати подтвердил информацию, что защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук близок к переходу в московский «Спартак».

Агент сообщил, что присутствует проблема в договоренности по цене.

«Рябчук — это работящий футболист с неплохой скоростью. Самое главное, что у него есть — это выносливость и работоспособность», - заявил Истрати в разговоре с Metaratings.ru.

Ранее СМИ сообщали, что столичный клуб готов заплатить за игрока шесть миллионов евро.

Ранее 25-летний футболист выступал за португальский «Пасуш Феррейра». На его счету также 51 игра за национальную сборную Молдовы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олимпиакос Леонид Истрати Олег Рябчук
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