Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдет в европейский топ-чемпионат этим летом. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Среди возможных вариантов для 20-летнего футболиста называется чемпионат Саудовской Аравии.

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро. Арсен является воспитанником академии «бело-голубых».

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех поединках за московскую команду. Полузащитник отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Попов: «Захаряну надо пробовать свои силы в Европе»