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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян может продолжить карьеру в Саудовской Аравии эксклюзив

02 Августа 2023 • 12:01 Комментировать (2)

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдет в европейский топ-чемпионат этим летом. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Среди возможных вариантов для 20-летнего футболиста называется чемпионат Саудовской Аравии.

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро. Арсен является воспитанником академии «бело-голубых».

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех поединках за московскую команду. Полузащитник отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Попов: «Захаряну надо пробовать свои силы в Европе»

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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Комментарии (2)
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ингерман
02 Августа 2023 в 12:17
ай паря при харошей з\пл даже и не думай.. хе-хе.. )))
One Live
02 Августа 2023 в 12:03
Ахахаха, а как же Лацио?)))
Армянское радио продолжает забавлять публику))
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