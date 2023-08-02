«Оренбург» нашёл нового форварда

21-летний казахстанский нападающий Максим Самородов, который выступает на родине за «Актобе», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

По информации журналистов «Спорт-Экспресса», заинтересованность в услугах игрока проявляет «Оренбург». Также игрока хотел бы подписать кипрский «Арис», однако Самородову больше интересен вариант трудоустройства в РПЛ.

Самородов - воспитанник «Актобе». В нынешнем сезоне нападающий сыграл 20 поединков, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.