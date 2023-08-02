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«Оренбург» нашёл нового форварда

02 Августа 2023 • 11:08 Комментировать

21-летний казахстанский нападающий Максим Самородов, который выступает на родине за «Актобе», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

По информации журналистов «Спорт-Экспресса», заинтересованность в услугах игрока проявляет «Оренбург». Также игрока хотел бы подписать кипрский «Арис», однако Самородову больше интересен вариант трудоустройства в РПЛ.

Самородов - воспитанник «Актобе». В нынешнем сезоне нападающий сыграл 20 поединков, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Актобе Оренбург Максим Самородов трансферы футбола - лето 2023
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