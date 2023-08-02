Агент Сиприена назвал причину отказа от перехода в ЦСКА

Стефан Курби, представитель французского полузащитника Вилана Сиприена, назвал причины отказа от перехода в московский ЦСКА в прошлом году.

«Мы были в контакте с ЦСКА по поводу возможного трансфера Сиприена. Но переход не сложился, потому что Вилан хотел вернуться во Францию», — заявил агент хавбека в интервью «Спорт-Экспрессу». Также, по словам Курби, руководство «армейцев» не хотело долго ждать окончательного решения самого полузащитника.

В прошедшем сезоне Сиприен выступал за швейцарский «Сьон» на правах аренды из «Пармы», проведу 21 матч и забил четыре гола.