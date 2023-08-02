«Спартак» отказался от трансфера бразильского защитника

Бразильский защитник Нино, права на которого принадлежат «Флуминенсе», находился в сфере интересов московского «Спартака». Об этом рапортует издание Metaratings.ru.

Как отмечает источник, «красно-белые» проявляли заинтересованность в услугах игрока, однако со временем решили отказаться от его трансфера.

Нино защищает цвета «Флуминенсе» с 2020 года. В его активе 12 забитых мячей и четыре результативные передачи в 216 встречах. Трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до конца следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в семь миллионов евро.