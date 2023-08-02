Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» отказался от трансфера бразильского защитника

02 Августа 2023 • 10:26 Комментировать (2)

Бразильский защитник Нино, права на которого принадлежат «Флуминенсе», находился в сфере интересов московского «Спартака». Об этом рапортует издание Metaratings.ru.

Как отмечает источник, «красно-белые» проявляли заинтересованность в услугах игрока, однако со временем решили отказаться от его трансфера.

Нино защищает цвета «Флуминенсе» с 2020 года. В его активе 12 забитых мячей и четыре результативные передачи в 216 встречах. Трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до конца следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в семь миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Флуминенсе Нино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Betsik 08
02 Августа 2023 в 10:43
Наверное, бразилец свинину не ест.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
12:24 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Рубину» нужно где-то 3-4 игрока»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Шалимов подвёл итог матча между «Спартаком» и «Балтикой»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Гузина: «Никогда не испытывал давления из-за выступления в России»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Промес — один из лучших в истории «Спартака»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Вратарь БАТЭ перейдёт в московское «Динамо» слухи
12:10 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил ничью «Ростова» и «Зенита»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела: «У нас по-прежнему есть варианты в Европе»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Рябчук близок к переходу в «Спартак»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Гагнидзе оценил смену капитана «Динамо»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Галоян: «Цель «Балтики» на сезон не выживание, а как минимум середина таблицы»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Спартака» высказался о стабильности на старте сезона
11:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Инвестор «Химок» опроверг смену генерального директора
11:39 · Россия. Премьер-лига
Гагнидзе рассказал, что Захаряну было трудно после сорвавшегося перехода в «Челси»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Гагнидзе: Сазонов может играть в клубах из топ-5 лиг Европы
11:29 · Россия. Премьер-лига
Гагнидзе: Смолов по-прежнему является одним из лучших игроков РПЛ
Все новости
Рекомендуем