Генич назвал главную слабость «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре московского «Спартака» на старте нового сезона.

«Спартак» в атаке играет очень лихо и ярко, какое бы сочетание там ни было. Но что у них опять в середине, что в обороне! С такой обороной чемпионом не станешь!» - рассказал Константин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» одержал три победы подряд. В рамках Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1), а в Кубке России взяли верх над «Краснодаром» (2:1).

Следующий матч столичная команда сыграет на выезде против казанского «Рубина» в ближайший уик-энд.