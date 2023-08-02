Пименов оценил трансфер Медины в «Спартак»

Экс-футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался насчет трансфера парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Шикарная сделка для обоих. «Армейцы» заработали €7 млн и смогут найти себе игрока не слабее. Например, в той же Латинской Америке», - приводит слова Пименова RT.

Медина заключил со «Спартаком» контракт до конца июня 2026 года. За трансфер южноамериканца «красно-белые» заплатили шесть миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Хесус провел 25 поединков, в которых записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач.