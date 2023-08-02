Зиньковский: «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи»

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи. Даже если и пропустили в матче с «Балтикой», то уже на 90+ минуте… Я чувствовал и понимал, что победим», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

В стартовых двух турах чемпионата России «Спартак» одержал две победы. Подопечные Гильермо Абаскаля одолели «Оренбург» и «Балтику». После двух туров «народная команда» занимает второе место в турнирной таблице.

В следующем матче «красно-белые» на выезде встретятся с казанским «Рубином».