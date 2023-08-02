Радимов: «Спартаку» не хватало такого игрока, как Бонгонда»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре новичка «Спартака» Тео Бонгонда.

Эксперт назвал Бонгонда хорошим приобретением для московского клуба, отметив, что именно такого футболиста «красно-белым» раньше и не хватало.

«Видно, что Бонгонда — резкий и быстрый футболист. Команде как раз не хватало взрывного игрока, способного играть один на один. Думаю, на данный момент это футболист номер один из приобретённых», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, Бонгонда перешёл в «Спартак» текущим летом из испанского «Кадиса» за 7 миллионов евро.

В составе «красно-белых» 27-летний нападающий успел провести три матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В следующем туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Рубином». Эта игра состоится 5 августа в Казани и начнётся она в 17:30 по московскому времени.