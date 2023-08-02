Романцев высказался о будущем Черчесова

Легендарный российский специалист Олег Романцев высказался касательно будущего Станислава Черчесова, которого уволили с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша» после провального выступления в квалификационном турнире Лиги чемпионов.

«Нужно не останавливаясь идти вперед. Надеюсь, на него будет спрос в России, где он сделает крепкую, интересную команду, с которой обязательно добьется новых побед», - передает слова Романцева издание «Спорт-Экспресс».

Станислав Саламович занимал пост главного тренера «Ференцвароша» с декабря 2021 года. Российского специалиста отправили в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в поединке отборочного раунда Лиги чемпионов.