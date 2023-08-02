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Эктов: «У «Краснодара» есть всё, чтобы стать чемпионом»

02 Августа 2023 • 08:47 Комментировать

Защитник «Краснодара» Александр Эктов поведал о целях своего клуба в нынешнем сезоне.

«Команда «Краснодар» давно достойна чемпионства. Ещё и при таких условиях. Всё есть для того, чтобы стать чемпионами, у этой команды», - приводятся слова футболиста на ютуб-канале краснодарского клуба.

Напомним, что «Краснодар» стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги с двух побед. «Быки» одолели московское «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). После двух туров команда лидирует в турнирной таблице.

Следующий матч краснодарский коллектив проведет против «Пари НН» в пятницу, 4 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Эктов
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