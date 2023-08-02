Акинфеев: «Не хочу играть в футбол, мне этот мяч уже реально надоел»

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о возможном участии в первенстве медийных команд после завершения профессиональной карьеры.

«Какой медиафутбол? Мне этот футбол вот так! Я уже 50 лет в футболе. В футбол я играть не хочу, мне этот мяч уже реально надоел», - рассказал Акинфеев на ютуб-канале «Шоу Известь».

Стоит отметить, что Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. За «армейский» клуб вратарь выступает с 2003 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

Вместе с московской командой вратарь шесть раз становился чемпионом России.