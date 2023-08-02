«Байер» назвал ценник Азмуна

Леверкузенский «Байер» готов расстаться с нападающим Сердаром Азмуном в текущее трансферное окно. В возвращении иранского голеадора заинтересован петербургский «Зенит».

Как стало известно журналистам Kicker, боссы немецкого клуба готовы продать футболиста за десять миллионов евро.

В настоящий момент Азмун находится в лазарете. В начале тренировочных сборов нападающий получил травму левой голени.

Сердар перешел в «Байер» из петербургского клуба зимой прошлого года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Его контракт рассчитан до середины 2027 года.