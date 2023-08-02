Азмун может вернуться в РПЛ

Петербургский «Зенит» может усилить атакующую линию до закрытия летнего трансферного окна. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, в сфере интересов «сине-бело-голубых» находится иранец Сердар Азмун, ныне являющийся игроком леверкузенского «Байера».

Чемпион России уже вступил в переговоры с «фармацевтами» по поводу возвращения форварда. Помимо «Зенита» на игрока претендуют еще несколько клубов.

Сердар выступал за петербургский коллектив на протяжении нескольких лет. Зимой 2022 года нападающий сменил «Зенит» на «Байер».

В минувшем сезоне Азмун поучаствовал в 33 поединках во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.