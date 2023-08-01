Галактионов обсудил трансферную кампанию «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отметил, что до окончания трансферного окна осталось еще полтора месяца. Однако, он подчеркнул, что команда оценивает свои возможности и соотношение цена-качество при привлечении новых игроков. Наиболее критикуемой позицией является центр обороны, и если появится игрок, который значительно превосходит существующих и стоимость его перехода будет разумной, тогда клуб будет искать возможности для усиления. В приоритете остаются талантливые молодые российские игроки.

«В иных случаях отдаем приоритет нашим игрокам», – сказал Галактионов «РБ Спорт».