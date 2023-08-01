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Никита Баженов оценил инцидент между Мантуаном и Байрамяном

01 Августа 2023 • 22:38 Комментировать (2)
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Никита Баженов, бывший футболист «Спартака», выразил свое мнение о столкновении между полузащитником «Зенита» Густаво Мантуаном и игроком «Ростова» Хореном Байрамяном в матче третьего тура РПЛ.

Баженов заметил, что знает Байрамяна лично и считает его одним из добрейших людей. Однако, по его мнению, в данной ситуации Байрамян пошел агрессивно. Он также отметил, что для футболистов из Латинской Америки подобные столкновения являются обычной частью игры и могут использоваться для спровоцировать соперника и получить красную карточку.

«Для них это обычная история», – сказал Баженов «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Никита Баженов Хорен Байрамян Густаво Мантуан
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Августа 2023 в 22:51
ай.. дурик зачем усы сбрил.. баженян за байрамяна.. А-ха-ха-ха! )))
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