Никита Баженов оценил инцидент между Мантуаном и Байрамяном

Никита Баженов, бывший футболист «Спартака», выразил свое мнение о столкновении между полузащитником «Зенита» Густаво Мантуаном и игроком «Ростова» Хореном Байрамяном в матче третьего тура РПЛ.

Баженов заметил, что знает Байрамяна лично и считает его одним из добрейших людей. Однако, по его мнению, в данной ситуации Байрамян пошел агрессивно. Он также отметил, что для футболистов из Латинской Америки подобные столкновения являются обычной частью игры и могут использоваться для спровоцировать соперника и получить красную карточку.

«Для них это обычная история», – сказал Баженов «Матч ТВ».