​Вендел не перейдёт во «Фламенго» - журналист

Полузащитник Маркус Вендел не перейдёт из «Зенита» во «Фламенго». Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Фабио Алейшо. По его информации, переговоры по трансферу 25-летнего Вендела завершились для «Фламенго» неудачно.

Алейшо добавляет, что у «Зенита» на текущий момент нет предложений по Венделу.

Напомним, что Маркус Вендел желает сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Полузащитник провёл в «Зените» три сезона.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Вендела в 24 миллиона евро.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 6 августа – против «Динамо».