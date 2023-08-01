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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мажич оценил работу судей на старте сезона

01 Августа 2023 • 21:29 Комментировать

Милорад Мажич, который с недавних пор возглавляет департамент судейства Российского футбольного союза, дал оценку работе арбитров в начале сезона.

«Не могу сказать, что мы довольны, так как случай в Грозном накладывает серьёзный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны. Но если всё-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений», - сказал Мажич, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в Грозном на матче «Ахмат» - ЦСКА (2:3) грубую ошибку допустил арбитр Владислав Безбородов. После подсказки от ВАР он изменил решение по карточке для Милана Гайича, заменив предупреждение удалением. При этом Безбородов уже не имел права менять цвет карточки, поскольку пенальти за нарушение был исполнен. В итоге арбитр попросил перебить одиннадцатиметровый.

После двух сыгранных туров Премьер-лиги на вершине турнирной таблицы располагаются «Краснодар» и «Спартак», которые набрали по шесть очков.

РФС не будет объявлять о наказании Безбородова и других судей – Мажич

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Судейство Владислав Безбородов Милорад Мажич
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