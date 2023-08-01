Кавазашвили поздравил Промеса с рекордом

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал свои поздравления нападающему красно-белых Квинси Промесу который стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ в составе клуба.

Кавазашвили восхитился выдающимися способностями Промеса и отметил его значимый вклад в успехи «Спартака» на футбольном поле. Он пожелал, чтобы команда имела еще больше таких классных легионеров, способных достигать выдающихся результатов.

Кавазашвили заявил, что Промеса можно назвать легендой «Спартака» благодаря его достижениям.

«Это большое достижение», – сказал Кавазашвили изданию «Чемпионат».