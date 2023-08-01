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Джорджевич: «Я доволен, что удалось войти в сезон в хорошей форме»

01 Августа 2023 • 21:13 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
06.08 20:00

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич признался, что уже полностью адаптировался в команде.

«Я привык к «Сочи». Такое впечатление, что играю здесь очень давно. У меня отличные отношения с ребятами. Я доволен, что удалось пройти сборы и войти в сезон в хорошей форме», — приводит слова Джорджевича «Матч ТВ».

Напомним, 29-летний футболист пополнил состав «Сочи» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в трех матчах во всех турнирах и записал в свой актив одну результативную передачу.

В третьем туре чемпионата России «Сочи» примет на своем поле «Ахмат». Встреча состоится 6 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи
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