Мостовой считает Промеса легендой «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

«107 голов за «Спартак» — это хорошая цифра. Промес — легенда «Спартака». Для меня основной критерий для легенды — быть много времени в команде и приносить пользу. Легенда — это не просто слово», — заявил Мостовой «Чемпионату».

Эксперт добавил, что для него странно, когда легендами называют тех футболистов, которые провели в команде пару сезонов.

Суммарно Промес играет за «Спартак» уже шесть лет. Действующее трудовое соглашение 31-летнего нидерландца с командой рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость вингера оценивается в 11 миллионов евро.