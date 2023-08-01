Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Бохуме» отказались комментировать возможный переход Машовича в «Спартак» эксклюзив

01 Августа 2023 • 20:43 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Спортивный директор «Бохума» Марк Леттау в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе защитника команды Эрхана Машовича в «Спартак».

«Интерес «Спартака» к Машовичу? Ничего не могу вам сказать по этому поводу, мы не комментируем информацию про наших игроков, будь то Машович или кто-то еще», — заявил функционер.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «красно-белые» вряд ли подпишут 24-летнего сербского футболиста в летнее трансферное окно.

Контракт Машовича с «Бохумом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бохум Спартак Москва трансферы футбола - лето 2023 Эрхан Машович Марк Леттау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
22:13 · Кубок России
Миллер прокомментировал победу над «Знаменем»
21:56 · Кубок России
​С кем медийный «Амкал» сыграет на следующей стадии Кубка России
21:43 · Россия. Премьер-лига
​Вендел не перейдёт во «Фламенго» - журналист
21:29 · Кубок России
«Амкал» прошёл «Красное Знамя» на первой кубковой стадии
21:29 · Россия. Премьер-лига
​Мажич оценил работу судей на старте сезона
21:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили поздравил Промеса с рекордом
21:13 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Я доволен, что удалось войти в сезон в хорошей форме»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Семак заверил, что подготовка к матче против «Динамо» пройдет нормально
20:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает Промеса легендой «Спартака»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Николаев считает, что общение между арбитрами и тренерами в футболе находится на низком уровне
20:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новосельцев: «Акрон» очень уверенно смотрится»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Никита Баженов выступил в защиту эмоциональных тренеров в РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Бонгонда понравился с первого движения на поле»
19:56 · Россия. Премьер-лига
​«Оскорбления не было»: Семак не согласен со своим удалением 1
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Медведев высказался о красной карточке Семака 1
Все новости
Рекомендуем