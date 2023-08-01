Спортивный директор «Бохума» Марк Леттау в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе защитника команды Эрхана Машовича в «Спартак».

«Интерес «Спартака» к Машовичу? Ничего не могу вам сказать по этому поводу, мы не комментируем информацию про наших игроков, будь то Машович или кто-то еще», — заявил функционер.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «красно-белые» вряд ли подпишут 24-летнего сербского футболиста в летнее трансферное окно.

Контракт Машовича с «Бохумом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.