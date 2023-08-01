Николаев считает, что общение между арбитрами и тренерами в футболе находится на низком уровне

Алексей Николаев, бывший арбитр ФИФА, высказал свое мнение об удалении главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче чемпионата России с «Ростовом».

Николаев подчеркнул, что между арбитрами и тренерами сейчас отсутствует должное общение и понимание на поле во время матчей. Он отметил, что в современное время контакты с судьями ограничены, и тренерам сложно получить ответы на их вопросы или обсудить решения судей после игры. В прошлом, по словам Николаева, тренеры могли обращаться к арбитру с вопросами и получать ответы, а после игры дружелюбно общаться и пожимать друг другу руки.

«Общения никакого нет», – цитирует Николаева «Матч ТВ».