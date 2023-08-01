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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николаев считает, что общение между арбитрами и тренерами в футболе находится на низком уровне

01 Августа 2023 • 20:33 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Алексей Николаев, бывший арбитр ФИФА, высказал свое мнение об удалении главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче чемпионата России с «Ростовом».

Николаев подчеркнул, что между арбитрами и тренерами сейчас отсутствует должное общение и понимание на поле во время матчей. Он отметил, что в современное время контакты с судьями ограничены, и тренерам сложно получить ответы на их вопросы или обсудить решения судей после игры. В прошлом, по словам Николаева, тренеры могли обращаться к арбитру с вопросами и получать ответы, а после игры дружелюбно общаться и пожимать друг другу руки.

«Общения никакого нет», – цитирует Николаева «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Сергей Семак Алексей Николаев
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