Никита Баженов выступил в защиту эмоциональных тренеров в РПЛ

Никита Баженов, бывший футболист «Спартака», высказал свое мнение относительно наказания, которое получают тренеры команд РПЛ, проявляющие эмоциональную реакцию на решения арбитров.

Баженов утверждает, что в настоящее время слишком сильно наказывают тренеров, проявляющих эмоции. Он призывает учитывать, что футбол – это в первую очередь эмоции, как положительные, так и отрицательные. Он также подчеркивает, что есть определенная грань, которую тренерам не стоит пересекать, но зрителям интересна живая реакция тренера, даже если она иногда может быть отрицательной.

«Хочется, чтобы не «обрубали» тренеров», – цитирует Баженова «Матч ТВ».