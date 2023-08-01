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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никита Баженов выступил в защиту эмоциональных тренеров в РПЛ

01 Августа 2023 • 20:16 Комментировать

Никита Баженов, бывший футболист «Спартака», высказал свое мнение относительно наказания, которое получают тренеры команд РПЛ, проявляющие эмоциональную реакцию на решения арбитров.

Баженов утверждает, что в настоящее время слишком сильно наказывают тренеров, проявляющих эмоции. Он призывает учитывать, что футбол – это в первую очередь эмоции, как положительные, так и отрицательные. Он также подчеркивает, что есть определенная грань, которую тренерам не стоит пересекать, но зрителям интересна живая реакция тренера, даже если она иногда может быть отрицательной.

«Хочется, чтобы не «обрубали» тренеров», – цитирует Баженова «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Баженов
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