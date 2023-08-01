Динияр Билялетдинов: «Бонгонда понравился с первого движения на поле»

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил уровень нападающего «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Бонгонда понравился с первого движения на поле. Для нашего чемпионата он подходит. Быстрый парень, технически оснащенный. Если все будет хорошо, то Тео принесет пользу», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что если Бонгонда и Квинси Промес будут дополнять друг друга на поле, то могут стать отличной связкой, как Малком и Клаудиньо в «Зените».

В текущем сезоне Бонгонда принял участие в трех матчах во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.