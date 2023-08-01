Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов: «Бонгонда понравился с первого движения на поле»

01 Августа 2023 • 20:14 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил уровень нападающего «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Бонгонда понравился с первого движения на поле. Для нашего чемпионата он подходит. Быстрый парень, технически оснащенный. Если все будет хорошо, то Тео принесет пользу», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что если Бонгонда и Квинси Промес будут дополнять друг друга на поле, то могут стать отличной связкой, как Малком и Клаудиньо в «Зените».

В текущем сезоне Бонгонда принял участие в трех матчах во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов Тео Бонгонда Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
21:56 · Кубок России
​С кем медийный «Амкал» сыграет на следующей стадии Кубка России
21:43 · Россия. Премьер-лига
​Вендел не перейдёт во «Фламенго» - журналист
21:29 · Кубок России
«Амкал» прошёл «Красное Знамя» на первой кубковой стадии
21:29 · Россия. Премьер-лига
​Мажич оценил работу судей на старте сезона
21:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили поздравил Промеса с рекордом
21:13 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Я доволен, что удалось войти в сезон в хорошей форме»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Семак заверил, что подготовка к матче против «Динамо» пройдет нормально
20:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает Промеса легендой «Спартака»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Николаев считает, что общение между арбитрами и тренерами в футболе находится на низком уровне
20:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новосельцев: «Акрон» очень уверенно смотрится»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Никита Баженов выступил в защиту эмоциональных тренеров в РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Бонгонда понравился с первого движения на поле»
19:56 · Россия. Премьер-лига
​«Оскорбления не было»: Семак не согласен со своим удалением 1
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Медведев высказался о красной карточке Семака 1
19:44 · Россия. Премьер-лига
Мишкич считает, что Акинфеев входит в тройку лучших вратарей мира
Все новости
Рекомендуем